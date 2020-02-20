Новый патент Tesla обещает революцию в управлении энергосетями

Tesla получила патент на технологию "масштабируемой иерархической распределительной энергосети". Разработка может перевернуть представление о том, как сегодняшние энергетические системы распределяют солнечную энергию. Сейчас компания работает над новым принципом организации энергосетей, и его появление сильно повлияет на привычный рынок электроэнергии.

До сих пор энергетическое подразделение компании – Tesla Energy – занималось в основном установкой систем хранения солнечной энергии. В прошлом году Маск заявил, что энергетический бизнес Tesla может перерасти автомобильный.

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Что известно о новой технологии Tesla

В новой патентной заявке компания описывает ситуацию так: "Несмотря на прогресс в интеграции подключенных к сети солнечных систем генерации энергии с местным энергохранилищем, есть ряд проблем, которые затрудняют эффективное установление и управление такими системами, в частности, в большом масштабе. Например, невероятно трудно контролировать большое количество систем генерирования и/или хранения энергии, которые находятся в разных местах (в разных географических точках) и используют различные типы устройств, в которых могут быть различные возможности, требования к сети, погодные условия, тарифы на электроэнергию и так далее".

Далее в заявке описывается новая технология, которая может обеспечить "гомогенную логику" для масштабируемой иерархической распределительной энергосети. Речь идет о большом количестве контрольных модулей, связанных между собой определенным образом. Каждый из них действует на основании единой логики, при этом может работать автономно.

Для чего это Tesla

Своим патентом компания пытается автоматизировать управление спросом на энергию, чтобы он более точно соответствовал энергетическим активам. Поскольку Tesla устанавливает все больше энергетических систем, в том числе, предлагает подписную модель, которая не требует вложений, а только ежемесячные платежи, она получает все больше данных, которые можно использовать для оптимизации этих систем. Это может привести к появлению новой ценовой политики и иметь серьезное влияние на весь энергетический бизнес.

По прогнозам экспертов Wood Mackenzie, слом в энергетике Европы наступит через десять лет. К 2030 году большая часть потребностей континента в электричестве будет покрываться путем возобновляемых источников энергии, при этом стоимость энергии будет непрерывно снижаться.

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