Глава Tesla Илон Маск неоднократно сообщал о том, что его компания должна стать чем-то большим, чем просто производителем автомобилей. Очередным шагом в этом направлении станет новый продукт Tesla – платформа для торговли электроэнергией Autobidder.

Tesla собирается выпустить платформу Autobidder для управления энергетическими активами компании, пишет Electrek.

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Еще в прошлом году Илон Маск объявил, что Tesla Energy, энергетическое подразделение автопроизводителя, станет глобальным дистрибьютором электроэнергии. Маск тогда отметил, что со временем этот бизнес имеет все шансы перерасти производство транспорта.

Как будет работать Autobidder

Идея заключается в том, чтобы нарастить объем выпуска систем выработки солнечной энергии и систем хранения энергии, как для отдельных домовладельцев, так и для предприятий. И управлять этими распределенными сетями как гигантской электростанцией.

Судя по всему, компания использовала Autobidder в своих енергопроектах в течение нескольких последних лет, но только сейчас рассказала об этом продукте на своем сайте:

"Autobidder предоставляет независимым производителям энергии, коммунальным службам и пайщикам возможность автономно монетизировать энергетические активы. Autobidder – это платформа торговли и управления в реальном времени, которая обеспечивает ценностно-ориентированное управление активами и оптимизацию портфолио, позволяя владельцам и операторам менять операционные стратегии, чтобы максимизировать прибыль в соответствии с задачами бизнеса и предпочтениям риска".



Так выглядит интерфейс Autobidder

Энергетические активы компании

Tesla утверждает, что Autobidder руководит уже сотнями мегаватт-часов активов, обеспечивающих гигаватт-часы сетевых услуг по всему миру. Autobidder работает в любом масштабе: от домашних систем генерации к установкам промышленного назначения мощностью 100 МВт. Компания подчеркивает, что благодаря бесшовной интеграции аппаратного и программного обеспечения пользователи Autobidder смогут получать доход сразу после активизации своего проекта в системе.

Tesla активно использует машинное обучение для нескольких ключевых функций Autobidder: прогнозирования цен, прогнозирования нагрузки, прогнозирования выработки, оптимизации нагрузки сети, умных торгов в системе.

Где уже работает Autobidder

Сейчас Autobidder успешно используется в Австралии для управления станцией хранения энергии Hornsdale Power Reserve. Также известно, что новая платформа будет совместима не только с продукцией Tesla, но и с любым типом энергохранилищ.

Кроме того в начале марта в Канаде появилась первая мегабатарея Tesla Energy. Энергетическая компания Saint John Energy установила на своей подстанции аккумулятор Megapack. Она позволит сгладить пики потребления энергии и будет экономить до 200 тысяч долларов в год.

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