Новый сенсор для умного дома способен следить за человеком по дыханию
В семействе гаджетов для умного дома пополнение. Американские инженеры разработали недорогой, но чувствительный сенсор, распознающий углеродный след человека по дыханию. Он может использоваться как в системах безопасности, так и для экономии на счетах за электроэнергию, автоматически настраивая отопление и вентиляцию в помещениях, где присутствуют люди, и отключая их там, где никого нет.
Новые сенсоры используют смесь технологий отслеживания уровня двуокиси углерода в воздухе и достаточно чувствительны, чтобы заметить всплеск СО2, который указывает на то, что в комнату кто-то вошел, рассказывает New Atlas.
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Особенность работы новых сенсоров
Климат-контроль и вентиляция особенно важны, потому что большинство людей проводит в помещениях гораздо больше времени, чем на открытом воздухе. Они становятся главными статьями расходов электроэнергии в больших городах.
Мы применили две технологии в нашем инновационном устройстве: резонансный анализ и резистивный анализ и использовали их в комбинации для выявления углекислого газа,
– пояснил Джефф Роадс, ведущий специалист университета.
Разработчики уверены, что их недорогие датчики смогут работать в тандеме с вентиляционными и отопительными системами, автоматически регулируя воздух и климат в комнатах.
В тех комнатах, где находятся люди, умный дом будет создавать комфортную температуру и влажность, а там, где никого нет, устанавливать режим экономии. Это особенно актуально для больших офисных помещений и гостиниц.
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