Новый смартфон Samsung Galaxy A90 "позаимствует" фишку китайских брендов
В начале лета прошлого года китайская компания Vivo представила свой новый смартфон NEX. Интересной фишкой этого девайса стало наличие выдвижной селфи-камеры. Это позволило увеличить площадь дисплея. Поэтому другие производители тоже начали использовать такой дизайн.
Как пишет издание gizchina, такой дизайн использует компания Samsung в новом флагманском смартфоне Galaxy A90.
Как сообщил инсайдер Ice universe, Galaxy A90 станет первым смартфоном компании, получившим выдвижную фронтальную камеру.
Читайте также: Видео дня: из-за утечки Samsung Galaxy S10 появилась в официальном ролике
Что еще известно. По слухам, Samsung Galaxy A90 будет иметь сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Относительно других характеристик, а также даты презентации пока информации нет.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно