Новый смартфон Samsung Galaxy A90 "позаимствует" фишку китайских брендов

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Samsung Galaxy A90 отримає висувну камеру
Samsung Galaxy A90 отримає висувну камеру / Фото з відкритих джерел

В начале лета прошлого года китайская компания Vivo представила свой новый смартфон NEX. Интересной фишкой этого девайса стало наличие выдвижной селфи-камеры. Это позволило увеличить площадь дисплея. Поэтому другие производители тоже начали использовать такой дизайн.

Как пишет издание gizchina, такой дизайн использует компания Samsung в новом флагманском смартфоне Galaxy A90.

Как сообщил инсайдер Ice universe, Galaxy A90 станет первым смартфоном компании, получившим выдвижную фронтальную камеру.

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Что еще известно. По слухам, Samsung Galaxy A90 будет иметь сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Относительно других характеристик, а также даты презентации пока информации нет.

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Теги: Техно Смартфоны Vivo Samsung
Источник: Техно
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