Новый смартфон Sony Xperia XZ4 получит необычный дизайн: фото

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Sony Xperia XZ4 получит необычный дизайн
Sony Xperia XZ4 получит необычный дизайн / Фото из свободных источников

Предыдущие утечки о будущем флагманском смартфоне Sony Xperia XZ4 указывали на то, что у новинки будет нетипичное соотношение сторон – 21:9. Известный инсайдер опубликовал изображение защитного стекла к Xperia XZ4, которое подтверждает эту особенность.

Соответствующим фото поделился Ice Universe в своем Twitter-аккаунте.

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Диагональ дисплея Sony Xperia XZ4 составит 6,5 дюйма. Что касается железной начинки, аппарат, вероятно, получит топовый процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель объемом до 256 ГБ.

Кроме того сообщается, что смартфон оснастят основной камерой, которая состоит из трех датчиков и аккумулятором на 3 900 миллиампер часов.

Дата презентации нового смартфона сейчас не раскрывается, но есть основания полагать, что анонс состоится уже в начале 2019 года.

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Теги: Snapdragon 855 Qualcomm Техно Смартфоны Sony
Источник: Техно
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