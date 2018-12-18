Новый смартфон Sony Xperia XZ4 получит необычный дизайн: фото
Предыдущие утечки о будущем флагманском смартфоне Sony Xperia XZ4 указывали на то, что у новинки будет нетипичное соотношение сторон – 21:9. Известный инсайдер опубликовал изображение защитного стекла к Xperia XZ4, которое подтверждает эту особенность.
Соответствующим фото поделился Ice Universe в своем Twitter-аккаунте.
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Диагональ дисплея Sony Xperia XZ4 составит 6,5 дюйма. Что касается железной начинки, аппарат, вероятно, получит топовый процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель объемом до 256 ГБ.
Кроме того сообщается, что смартфон оснастят основной камерой, которая состоит из трех датчиков и аккумулятором на 3 900 миллиампер часов.
Дата презентации нового смартфона сейчас не раскрывается, но есть основания полагать, что анонс состоится уже в начале 2019 года.
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