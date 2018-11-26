Новый смартфон Vivo Nex получит два дисплея: детали

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Новый смартфон Vivo Nex получит два дисплея: детали
Новый смартфон Vivo Nex получит два дисплея: детали / Фото из открытых источников

В китайской социальной сети Weibo появились подробности относительно следующего флагмана компании Vivo из линейки Nex. По предварительной информации, устройство получит два дисплея, а релиз новинки запланирован на 2019 год.

Об этом сообщает Farra.

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Напомним, недавно свой флагман с двумя дисплеями представила компания ZTE. Nubia X получил основной дисплей на 6,26 дюйма и дополнительный на 5,1 дюйма.

Что касается новинки от Vivo, то основной дисплей устройства изготовлен по технологии OLED и получит диагональ 6,4 дюйма с разрешением Full HD+. На задней панели также расположен OLED-дисплей, однако его размеры пока не сообщаются.

Vivo NexVivo Nex
Новый Vivo Nex получит два дисплея

"Сердцем" новинки станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Однако учитывая, что устройство выйдет на рынки только в 2019 году, его аппаратная платформа может считаться устаревшей, так как уже на следующей неделе Qualcomm представит новый флагманский SoC Snapdragon 8150. Также отмечается, что у нового Vivo Nex предусмотрена технология быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Предположительно, анонс новинки состоится уже в декабре, а релиз Vivo Nex запланировали на начало 2019 года.

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Теги: Техно Смартфоны Китай
Источник: Техно
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