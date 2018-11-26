Новый смартфон Vivo Nex получит два дисплея: детали

В китайской социальной сети Weibo появились подробности относительно следующего флагмана компании Vivo из линейки Nex. По предварительной информации, устройство получит два дисплея, а релиз новинки запланирован на 2019 год.

Об этом сообщает Farra.

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Напомним, недавно свой флагман с двумя дисплеями представила компания ZTE. Nubia X получил основной дисплей на 6,26 дюйма и дополнительный на 5,1 дюйма.

Что касается новинки от Vivo, то основной дисплей устройства изготовлен по технологии OLED и получит диагональ 6,4 дюйма с разрешением Full HD+. На задней панели также расположен OLED-дисплей, однако его размеры пока не сообщаются.



Новый Vivo Nex получит два дисплея

"Сердцем" новинки станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Однако учитывая, что устройство выйдет на рынки только в 2019 году, его аппаратная платформа может считаться устаревшей, так как уже на следующей неделе Qualcomm представит новый флагманский SoC Snapdragon 8150. Также отмечается, что у нового Vivo Nex предусмотрена технология быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Предположительно, анонс новинки состоится уже в декабре, а релиз Vivo Nex запланировали на начало 2019 года.

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