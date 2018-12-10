Новый тип батареи, с которой смартфон может работать неделю

Аккумуляторы на фториде ранее не считали конкурентом для литий-ионных батарей. Ведь этот материал разогревался до 150 градусов по Цельсию. Но американские ученые провели новое исследование и выяснили, что фторидные батареи работают значительно дольше.

Об этом пишет naked-science.

Аккумуляторы на фториде могут обладать более высокой плотностью энергии, а значит, могут прослужить до восьми раз дольше, чем обычные батареи", – рассказал сотрудник Caltech Роберт Граббс.

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Если говорить более практически, то это может означать, что смартфон уже не нужно будет заряжать каждый день, а примерно раз в неделю.

Правда, остается проблема сильного нагрева. Сейчас над решением этой проблемы работают ученые. Поэтому радоваться пока рано. Как убеждают ученые, сейчас они находятся на стадии разработки аккумуляторов такого типа.

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