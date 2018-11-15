Новый топовый процессор Snapdragon 855 получит новинка от Meizu

Будущий флагман китайского бренда Meizu получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855. Само устройство должны представить уже в декабре.

Об этом пишет GizmoChina, ссылаясь на источники.

Ранее была информация, что Snapdragon 855 получит новинка от Samsung, но это устройство должны представить в начале 2019 года.

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Согласно слухам, новый флагман Meizu будет иметь дизайн, который напоминает Meizu 16th, и может получить название Meizu 16s.

Как известно, Snapdragon 855 является конкурентом нового процессора от Huawei – Kirin 980, у которого есть поддержка нейронных вычислений и поддержка 5G, а также новинки от Apple – A12.

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