Новый топовый процессор Snapdragon 855 получит новинка от Meizu
Будущий флагман китайского бренда Meizu получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855. Само устройство должны представить уже в декабре.
Об этом пишет GizmoChina, ссылаясь на источники.
Ранее была информация, что Snapdragon 855 получит новинка от Samsung, но это устройство должны представить в начале 2019 года.
Читайте также: Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
Согласно слухам, новый флагман Meizu будет иметь дизайн, который напоминает Meizu 16th, и может получить название Meizu 16s.
Как известно, Snapdragon 855 является конкурентом нового процессора от Huawei – Kirin 980, у которого есть поддержка нейронных вычислений и поддержка 5G, а также новинки от Apple – A12.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно