Новый топовый смартфон Redmi засветился на "живых" фото

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Новый топовый смартфон Redmi засветился на "живых" фото
Новый топовый смартфон Redmi засветился на "живых" фото / Android Headlines

Дату анонса нового смартфона Redmi с процессором Snapdragon 855 еще официально не объявили, однако новинка уже засветилась в сети. Источником новой утечки стал генеральный директор Redmi Лю Вейбин, который вышел в свет с новым смартфоном.

Источник утечки. Как сообщает Gizmochina, один из пользователей социальной сети Weibo опубликовал фото, на котором можно заметить Вейбина в холле кинотеатра. В руках главы компании четко видно загадочный смартфон без выреза на дисплее, предположительно оснащенный выдвижной селфи-камерой.

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Судя по предыдущим утечкам, новинка может оказаться новой моделью Redmi на базе флагманского процессора Snapdragon 855.

Redmi
Глава Redmi с новым смартфоном бренда


Новый смартфон Redmi получит абсолютно безрамочный дисплей

Что известно о следующем смартфоне Redmi? Некоторые источники также утверждают, что следующее устройство бренда дебютирует под управлением мобильной платформы среднего класса Snapdragon 730. По слухам, гаджет получит 3,5-миллиметровый аудиоразъем, аккумулятор емкостью 4 000 мА/ч и тройную камеру с разрешением сенсоров 48, 13 и 8 Мп.

Дата выхода и цена. Ранее Лю Вейбин заявил, что цена топовой модели Redmi будет "шокирующей". Точная дата анонса и сумма, в которую обойдется новинка на старте продаж, неизвестны.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi
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