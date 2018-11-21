Новый тренд на рынке: LG презентовала свой смарт-дисплей

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Умный дисплей LG XBOOM AI ThinQ WK9
Умный дисплей LG XBOOM AI ThinQ WK9 / keddr.com

Похоже, у умных колонок появился конкурент – смарт-дисплей. Такое устройство появилось и в ассортименте компании LG – это умный дисплей XBOOM AI ThinQ WK9, что получил мощную аудиосистему.

Об этом пишет keddr.com.

Устройство получило сенсорный дисплей с диагональю 8 дюймов и разрешение HD.

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Также устройство оснащено 5-мегапиксельной фронтальной камерой, с ее помощью можно осуществлять видеозвонки.

Аудиосистема, которой оснащено устройство, создана совместно со специалистами компании Meridian Audio, поэтому можно рассчитывать на качественное звучание.

XBOOM AI ThinQ WK9

Устройство получило мощную аудиосистему

Управлять дисплеем можно с помощью голосового помощника Google Assistant.

Стоимость LG XBOOM AI ThinQ WK9 составляет 300 долларов (8 400 гривен).

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Теги: Техно LG Бытовая техника
Источник: Техно
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