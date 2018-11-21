Новый тренд на рынке: LG презентовала свой смарт-дисплей
Похоже, у умных колонок появился конкурент – смарт-дисплей. Такое устройство появилось и в ассортименте компании LG – это умный дисплей XBOOM AI ThinQ WK9, что получил мощную аудиосистему.
Об этом пишет keddr.com.
Устройство получило сенсорный дисплей с диагональю 8 дюймов и разрешение HD.
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Также устройство оснащено 5-мегапиксельной фронтальной камерой, с ее помощью можно осуществлять видеозвонки.
Аудиосистема, которой оснащено устройство, создана совместно со специалистами компании Meridian Audio, поэтому можно рассчитывать на качественное звучание.
Устройство получило мощную аудиосистему
Управлять дисплеем можно с помощью голосового помощника Google Assistant.
Стоимость LG XBOOM AI ThinQ WK9 составляет 300 долларов (8 400 гривен).
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