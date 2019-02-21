Новый "убийца флагманов" OnePlus 7 появился на фото

Компания OnePlus активно работает над новым поколением "убийцы флагманов" – смартфоном OnePlus 7. В сети уже появилось фото, на котором можно оценить внешний вид будущей новинки.

Как пишет GizChina, смартфон лишился всех отверстий на фронтальной стороне девайса.

Инновация с селфи-камерой. Фронталку встроили непосредственно в экран. При активации камеры она будет выдвигаться с помощью специального механизма. Такое решение использовали другие китайские производители, например, Oppo и Vivo. Сканер отпечатков пальцев тоже будет встроен в экран.

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Что касается других характеристик, то новинка похожа на предшественника OnePlus 6T, правда там был каплевидный вырез.

Другие характеристики. По слухам, OnePlus 7 будет оснащен топовым процессором Snapdragon 855 от Qualcomm с 6, 8 или 10 ГБ оперативной памяти. Объем батареи составит 4 150 мач.

Также новинка сохранит классический разъем для наушников, а также порт USB Type-C.

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