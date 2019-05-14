Новый "убийца": топовый смартфон Redmi получил название

Накануне презентации бренд Redmi предложил пользователям угадать название первого флагманского смартфона компании. Фанаты китайского производителя сделали свой выбор и руководство Redmi наконец назвало первого представителя флагманской линейки.

Почему смартфон получил такое название? Как сообщают, в голосовании за название флагмана Redmi большинство пользователей из предложенных вариантов выбрали K20 – именно так и будет называться будущий смартфон.

Читайте также: Новая утечка подтвердила особенности топового смартфона Redmi

Генеральный директор Redmi Лю Вейбин объяснил в социальной сети Weibo, что в рамках линейки K будут выпускаться модели с топовой производительностью, а буква K в названии означает Killer (убийца). Вероятно, что нас ждет очередной "убийца флагманов" из Поднебесной.



Redmi K20 станет новым "убийцей флагманов"

Основные характеристики. По имеющейся информации, Redmi K20 получит 6,39-дюймовый Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 855, тройную основную камеру с разрешением 48 Мп, выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 вт, ИК-порт, 3,5-миллиметровый аудиоразъем и модуль NFC. Также ожидается анонс модели Redmi K20 Pro с улучшенными характеристиками.

Дата презентации. Глава Redmi также обещал объявить дату презентации флагмана, но на момент написания новости эта информация еще не была озвучена.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно