Новый "убийца": топовый смартфон Redmi получил название

48 Читати новину українською
Первый флагманский смартфон Redmi получил название К20
Первый флагманский смартфон Redmi получил название К20 / Weibo

Накануне презентации бренд Redmi предложил пользователям угадать название первого флагманского смартфона компании. Фанаты китайского производителя сделали свой выбор и руководство Redmi наконец назвало первого представителя флагманской линейки.

Почему смартфон получил такое название? Как сообщают, в голосовании за название флагмана Redmi большинство пользователей из предложенных вариантов выбрали K20 – именно так и будет называться будущий смартфон.

Читайте также: Новая утечка подтвердила особенности топового смартфона Redmi

Генеральный директор Redmi Лю Вейбин объяснил в социальной сети Weibo, что в рамках линейки K будут выпускаться модели с топовой производительностью, а буква K в названии означает Killer (убийца). Вероятно, что нас ждет очередной "убийца флагманов" из Поднебесной.

Redmi K20
Redmi K20 станет новым "убийцей флагманов"

Основные характеристики. По имеющейся информации, Redmi K20 получит 6,39-дюймовый Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 855, тройную основную камеру с разрешением 48 Мп, выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 вт, ИК-порт, 3,5-миллиметровый аудиоразъем и модуль NFC. Также ожидается анонс модели Redmi K20 Pro с улучшенными характеристиками.

Дата презентации. Глава Redmi также обещал объявить дату презентации флагмана, но на момент написания новости эта информация еще не была озвучена.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
ВНО-2019: даты тестирования и перечень предметов
сегодня
3484
Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Итоги Google I/O 2019: что представила компания
13 мая 08:45 Итоги Google I/O 2019: что представила компания
194
Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превратил детскую мечту в миллиарды
12 мая 18:03 Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превратил детскую мечту в миллиарды
Анастасія Можаровська 968
От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
11 мая 22:01 От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
Анастасія Можаровська 292
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
10 мая 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
15662
Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL
8 мая 12:31 Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL
140
Новости
Больше новостей
Залиште відгук