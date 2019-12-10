Новый умный гаджет Xiaomi оказался настоящим хитом

Недавно компания Xiaomi запустила на фирменной платформе коллективного финансирования Youpin кампанию по сбору средств на новое умное устройство для цифрового дома – домофон Chuangmi Smart Cat Eye.

Домофон от Xiaomi оказался настоящим хитом. До конца сбора финансирования на платформе Youpin осталось еще 11 дней. К проекту присоединились более 4 тысяч человек, а цель по сборам финансирования уже выполнена на 806%.

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Характеристики

Домофон получил экран IPS диагональю 5 дюймов и широкоугольную камеру формата 1080P с углом обзора 161 градус, функцией ночной съемки и круглосуточного видеонаблюдения. Есть несколько решений на базе системы искусственного интеллекта. Например, система распознает лица и человеческие фигуры, чтобы снизить уровень ложных срабатываний сигнализации.



Домофон Chuangmi Smart Cat Eye от Xiaomi

Что интересно, устройство может использоваться в паре с разумной колонкой Xiaomi XiaoAI. Когда кто-то звонит в дверь, изображение может выводиться на экран динамика. Голос при общении с гостями за дверью можно легко изменить, что актуально для одиноких девушек и женщин. Устройство подключается к смартфону и системе цифрового дома через приложение Mijia.

Цена и дата продаж

Такое устройство предлагается за 52 доллара для участников кампании. Конечная цена гаджета после завершения кампании пока неизвестна. Поставки должны начаться 16 января 2020 года.

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