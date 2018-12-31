Новый уровень исследований Марса: завершили испытания аппарата Sherpa

Ученые завершили тестирование четырехколесного марсохода Sherpa. Испытания проводили в декабре 2018 года в пустыне Сахара на севере Марокко. Предполагается, что новый аппарат начнет исследования Красной планеты уже в 2020 году.

Об этом сообщает gov.uk.

Читайте также: В Сочельник состоится первое солнечное затмение в году

Создание марсохода Sherpa свидетельствует о значительном прогрессе в разработке роботов, которые применяют для исследования Красной планеты. Нынешние марсоходы с дистанционным управлением медленные и не способны быстро реагировать на изменение ситуации, так как командам, посланным с Земли, нужно 8 минут, чтобы добраться до них. Это значительно ограничивает возможности гусениц в перемещении, поэтому современные аппараты преодолевают за день всего несколько десятков метров.

Испытания марсохода Sherpa

Марсоход Sherpa, используя искусственный интеллект для определения маршрута и способа движения, сможет самостоятельно перемещаться по поверхности Марса до километра в день. В ходе тестирования он прошел путь в 1,4 километра.

Установленное на гусенице программное обеспечение, разработанное специалистами Королевского колледжа Лондона и аэрокосмической компании Airbus, также способно принимать решения по управлению ресурсами аппарата.

Sherpa начнет исследования Марса в 2020 году

Например, программное обеспечение будет в случае необходимости без команды с Земли отключать определенные функции гусницы для экономии энергии. Марсоход благодаря нейросети также исследовать явления и объекты, которые "считает" интересными, если их не заметят операторы центра управления на Земле.

Читайте также: Исторический момент: китайский аппарат Chang'e 4 успешно сел на обратной стороне Луны

В марсоходе используется технология автономного управления ERGO, в разработке которой также принимала участие софтверная компания SCISYS с Уилтшира (Англия). Эту технологию тестировали в Марокко вместе с программным обеспечением INFUSE, которое, объединяя данные с различных датчиков гусеницы, позволяет создавать полезный для работы информационный материал, такой как, например, навигационные карты.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно