Новый уровень мобильного гейминга: Qualcomm раскрыла секреты технологии Snapdragon Elite Gaming

36 Читати новину українською
Snapdragon Elite Gaming: детали новой технологии и процессора Snapdragon 855
Snapdragon Elite Gaming: детали новой технологии и процессора Snapdragon 855 / Qualcomm

Топовый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855 получил не только 5G-модем и улучшения в области AI-вычислений. Новинка также получила значительный прирост производительности графической составляющей процессора.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Как выбрать смартфон для игр: полезные советы

Графический ускоритель Adreno 640 стал на 20% быстрее, чем его аналог в составе платформы Snapdragon 845. Обновление аппаратной составляющей чипсета существенно ускорило загрузки игр на мобильных устройствах. Кроме того, архитектура Snapdragon 855 позволяет играм с поддержкой виртуальной и дополненной реальности функционировать с 6 степенями свободы для расширения игрового опыта пользователей.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming
Qualcomm Snapdragon 855 представили официально

Увеличение производительности в данных приложениях стало возможным благодаря распределению рабочей нагрузки между GPU, вспомогательным процессором Hexagon и блоком обработки изображений (ISP).

Одной из главных фишек чипсета стала технология Snapdragon Elite Gaming. Программно-аппаратный комплекс от Qualcomm включает в себя поддержку графической библиотеки Vulkan 1.1, которая предоставляет приложениям возможность прямого управления операциями GPU без посторонних драйверов.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming
Qualcomm рассказала секреты новой технологии Snapdragon Elite Gaming

В результате, потеря кадров в мобильных играх может быть снижена на 90%, а картинка станет более плавной. Особенно заметно улучшение производительности будет в многопользовательских играх.

Читайте также: Как 5G изменит представление о мобильном интернете: преимущества новых сетей

Еще одно преимущество API Vulcan – высокая энергоэффективность. По сравнению с программным интерфейсом OpenGL достигается 20% экономия расходов аккумулятора флагманских смартфонов на базе нового Snapdragon.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming
Большинство дисплеев современных смартфонов не уступают полноценным мониторам

Вычислительной мощности платформы достаточно для запуска игр с поддержкой HDR и кинематографической постобработки изображения. Представители компании сравнили современные смартфоны с традиционными мониторами, ведь качество картинки актуальных мобильных дисплеев не уступает многим настольным решениям. При необходимости изображение с мобильного устройства можно вывести на внешний экран даже в разрешении 4K.

Важная составляющая онлайн-релизов – стабильность соединения. Технология Snapdragon Elite Gaming включает в себя встроенную систему качества обслуживания (QoS), которая определяет приоритеты игровых пакетов, не позволяя сторонним приложениям "оттягивать" трафик на себя.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming
Qualcomm Snapdragon Elite Gaming предлагает качественный рендеринг

Значительно улучшилась и энергоэффективность новой платформы. Несмотря на увеличение графической мощности, аппарат на базе Snapdragon 855 способен дольше проработать на одном заряде аккумулятора, чем его предшественник.

Появление новых игровых смартфонов с поддержкой технологии Snapdragon Elite Gaming ожидается в 2019 году с началом коммерческих поставок Snapdragon 855.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны 5G Qualcomm Snapdragon 855 Процессоры Игры
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
5 декабря 21:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
197
Смартфон Nokia 8.1 представили официально: характеристики и цена
5 декабря 18:17 Смартфон Nokia 8.1 представили официально: характеристики и цена
823
Qualcomm представила мощный 7-нм процессор для смартфонов Snapdragon 855: характеристики
4 декабря 23:04 Qualcomm представила мощный 7-нм процессор для смартфонов Snapdragon 855: характеристики
204
Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
4 декабря 18:27 Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
146
Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
3 декабря 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
1747
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
2 декабря 20:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 728
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук