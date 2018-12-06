Новый уровень мобильного гейминга: Qualcomm раскрыла секреты технологии Snapdragon Elite Gaming

Топовый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855 получил не только 5G-модем и улучшения в области AI-вычислений. Новинка также получила значительный прирост производительности графической составляющей процессора.

Об этом сообщает 4PDA.

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Графический ускоритель Adreno 640 стал на 20% быстрее, чем его аналог в составе платформы Snapdragon 845. Обновление аппаратной составляющей чипсета существенно ускорило загрузки игр на мобильных устройствах. Кроме того, архитектура Snapdragon 855 позволяет играм с поддержкой виртуальной и дополненной реальности функционировать с 6 степенями свободы для расширения игрового опыта пользователей.



Qualcomm Snapdragon 855 представили официально

Увеличение производительности в данных приложениях стало возможным благодаря распределению рабочей нагрузки между GPU, вспомогательным процессором Hexagon и блоком обработки изображений (ISP).

Одной из главных фишек чипсета стала технология Snapdragon Elite Gaming. Программно-аппаратный комплекс от Qualcomm включает в себя поддержку графической библиотеки Vulkan 1.1, которая предоставляет приложениям возможность прямого управления операциями GPU без посторонних драйверов.



Qualcomm рассказала секреты новой технологии Snapdragon Elite Gaming

В результате, потеря кадров в мобильных играх может быть снижена на 90%, а картинка станет более плавной. Особенно заметно улучшение производительности будет в многопользовательских играх.

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Еще одно преимущество API Vulcan – высокая энергоэффективность. По сравнению с программным интерфейсом OpenGL достигается 20% экономия расходов аккумулятора флагманских смартфонов на базе нового Snapdragon.



Большинство дисплеев современных смартфонов не уступают полноценным мониторам

Вычислительной мощности платформы достаточно для запуска игр с поддержкой HDR и кинематографической постобработки изображения. Представители компании сравнили современные смартфоны с традиционными мониторами, ведь качество картинки актуальных мобильных дисплеев не уступает многим настольным решениям. При необходимости изображение с мобильного устройства можно вывести на внешний экран даже в разрешении 4K.

Важная составляющая онлайн-релизов – стабильность соединения. Технология Snapdragon Elite Gaming включает в себя встроенную систему качества обслуживания (QoS), которая определяет приоритеты игровых пакетов, не позволяя сторонним приложениям "оттягивать" трафик на себя.



Qualcomm Snapdragon Elite Gaming предлагает качественный рендеринг

Значительно улучшилась и энергоэффективность новой платформы. Несмотря на увеличение графической мощности, аппарат на базе Snapdragon 855 способен дольше проработать на одном заряде аккумулятора, чем его предшественник.

Появление новых игровых смартфонов с поддержкой технологии Snapdragon Elite Gaming ожидается в 2019 году с началом коммерческих поставок Snapdragon 855.

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