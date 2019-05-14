Новая утечка подтвердила особенности топового смартфона Redmi

О загадочном флагманском смартфоне от бренда Redmi известно уже много информации, однако подробные технические характеристики до сих пор держали в тайне. Накануне презентации устройства в сети засветилась фотография со спецификациями новинки.

Характеристики. Как сообщает Gizchina, флагман Redmi получит 6,39-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ без вырезов, который будет прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. В экран встроят сканер отпечатков пальцев.

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Работать новинка будет на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855.

Фронтальная 20-мегапиксельная камера скроется в корпусе на выдвижном механизме. Основная камера будет тройной с разрешением основного сенсора 48 Мп. Емкость встроенного аккумулятора составит 3600 мА/ч.



Характеристики флагманского смартфона Redmi

Кроме того, заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Также смартфон получит ИК-порт, 3,5-миллиметровый аудиоразъем и модуль NFC.

Название смартфона. Заметим, недавно в сети засветилось вероятное название нового флагманского смартфона. По сообщениям инсайдеров, новинка получит название Redmi K20 Pro.

Дата анонса. Генеральный директор Redmi Лю Вейбин пообещал объявить дату презентации новинки 14 мая. Ранее разные источники сообщали, что анонс устройства запланирован на 15 мая.

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