В Google Play Store обнаружили вирус, который может шпионить за всеми пользователями Android

В официальном магазине Google Play Store обнаружили новое опасное шпионское программное обеспечение. Оно угрожает всем пользователям Android. Этот вирус может шпионить за владельцами устройств на базе этой операционной системы.

К такому выводу пришли исследователи из Trend Micro. Вредоносное ПО обнаружили в коде трех приложений, которые были активны с марта 2019 года. Речь идет о Camero, FileCrypt и CallCam.

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Как действует шпионский вирус

Как говорят исследователи, вредоносная программа использует несколько проблем с безопасностью Android. Целью этого вируса является сбор информации о пользователях. Как предполагают аналитики, это работа группы хакеров SideWinder, которые действуют с 2012 года.

После того, как вредоносная программа попадает на телефон, она начинает использовать старые уязвимые места системы безопасности Android. Поэтому наиболее уязвимыми являются старые смартфоны, которые долгое время не получали обновлений.

В чем опасность

Программа может собирать абсолютно все данные со смартфона пользователя, в том числе сохранившиеся документы, историю браузера, данные приложений, геолокацию и тому подобное.

Как реагирует Google

Сразу после того, как эксперты обнаружили вирус. Они сообщили об этом разработчику. То есть компании Google. В корпорации, получив эту информацию, удалили эти приложения с Google Play Store.

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