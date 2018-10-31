Nubia представила необычный смартфон с двумя экранами: фото и характеристики

Бренд Nubia представил свой новый флагманский смартфон под названием Nubia X. Уникальность устройства заключается в том, что он получил сразу два сенсорных дисплея: один на лицевой панели, второй – на задней крышке.

Об этом сообщает Gizmochina.

Дизайн Nubia X

Дисплей на лицевой панели получил диагональ 6,26 дюйма с разрешением 2280×1080 пикселей. В общем, экран занимает 93,6% всей лицевой панели.

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Второй дисплей получил тип OLED и диагональ 5,1 дюйма и разрешение HD + 1520х720 точек. Оба дисплея имеют соотношение сторон 19:9.

Характеристики Nubia X

Устройство работает на процессоре Snapdragon 845, с максимальной частотой 2,8 ГГц. Смартфон имеет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти.



Nubia X выглядит очень интересно

На переднем экране отсутствует фронтальная камера, при этом на задней разместили двойную камеру, которая также подходит для селфи. Она имеет 16-мегапиксельный основной сенсор (объектив с диафрагмой f/1.8) и 24-мегапиксельный вспомогательный сенсор (объектив с диафрагмой f/1.7).

Смартфон Nubia X оснащен батареей емкостью 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Интересно, что когда в батарее остается 5% заряда, смартфон переключается в экономичный режим работы и может функционировать таким образом еще 3 часов.

Также смартфон имеет два сканера отпечатков пальцев, расположенных на боковых гранях смартфона. В качестве операционной системы используют Android 8.1.



Nubia X имеет только одну двойную камеру

Цена Nubia X

Новинка поступит в продажу 5 ноября. Доступны следующие модификации:

Nubia X 6 ГБ + 64ГБ – 473 доллара (13200 гривен)

Nubia X 6 ГБ + 128 ГБ – 530 долларов (14 800 гривен)

Nubia X 8 ГБ + 256 ГБ – 602 долларов (16 900 гривен).

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