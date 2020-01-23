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Nubia Red Magic 5G: глава бренда показал главные особенности игрового смартфона – видео

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Nubia Red Magic 5G: особенности и дата анонса / Фото из открытых источников

Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G примечателен не только мощным железом, но и частотой обновления экрана 144 Гц. Генеральный директор компании уже поделился впечатлениями от использования новинки и продемонстрировал одну из ключевых геймерских функций на видео.

Главные особенности Nubia Red Magic 5G

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Соучредитель Nubia Ни Фей опубликовал в социальной сети Weibo короткий видеоролик, который демонстрирует игровые возможности смартфона.

Nubia Red Magic 5G подключили к телевизору, используя 5G-соединение. Примечательно, что между гаджетами практически не наблюдалось задержки ввода – это позволяет с комфортом играть даже в динамичные симуляторы и шутеры.

Особенности Nubia Red Magic 5G – смотрите видео

Помимо использования флагманского процессора Snapdragon 865, Nubia Red Magic 5G интересен и тем, что предлагает пользователям четыре режима работы дисплея с частотой 60, 90, 120 и 144 Гц. Поддерживает новинка и быструю зарядку мощностью до 55 Вт.

Дата анонса Nubia Red Magic 5G

Ожидается, что презентация геймерского смартфона Nubia состоится в конце первого квартала 2020 года.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Nubia Новости Техно Техно Смартфоны
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