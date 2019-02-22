NVIDIA GeForce MX250 и GeForce MX230: анонсировали бюджетные видеокарты для ноутбуков

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NVIDIA GeForce MX250 и GeForce MX230: характеристики
NVIDIA GeForce MX250 и GeForce MX230: характеристики / unsplash

О том, что компания NVIDIA планирует обновить линейку видеоускорителей начального уровня для ноутбуков было известно еще в декабре. А на днях "зеленые" без огласки представили видеокарты NVIDIA GeForce MX250 и GeForce MX230.

Общие данные о видеокарте. Как сообщает Overclockers, "зеленый" чипмейкер в традиционной манере не стал разглашать подробные технические характеристики новинок, ограничившись сравнением со встроенной графикой.

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Так, GeForce MX250 примерно в 3,5 раза быстрее Intel UHD Graphics 620 в составе процессора Core i5-8265U, а GeForce MX230 – в 2,6 раза.

По имеющейся информации, в основе обоих адаптеров лежит 14-нанометровый графический процессор GP108, что содержит 384 ядра CUDA на архитектуре Pascal. Данный GPU знаком благодаря мобильной видеокарте GeForce MX150 и настольной GeForce GT 1030. Подсистема памяти включает до 4 ГБ GDDR5 с 64-разрядной шиной. Номинальный TDP новинок – 25 Вт.

NVIDIA GeForce MX250 і MX230
NVIDIA GeForce MX250 и MX230 появились на официальном сайте производителя

Дата старта продаж. Первые ноутбуки, оборудованные графическими адаптерами NVIDIA GeForce MX250 и MX230, появятся на прилавках в течение ближайших месяцев.

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Теги: Техно NVIDIA Видеокарти Гаджеты
Источник: 24 Канал
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