Nvidia GeForce Now: в сеть попали характеристики игровых систем

Недавно NVIDIA запустила глобальную версию стримингового сервиса GeForce Now, однако компания так и не раскрыла характеристики удаленных игровых юнитов. За производителя это сделали инсайдеры, которые слили несколько бенчмарков необычных систем – эксперты предположили, что они могут принадлежать новой облачной платформе.

Какие характеристики системы стали известны

Интересно: NVIDIA GeForce Now доступен для всех пользователей: детали

По последней информации, GeForce Now транслирует игры с юнитов, обеспеченных процессорами Intel CC150 и видеокартами RTX T10-8. Об этом стало известно сразу из двух новых бенчмарков. Первый относится к серверу Xen HVM domU, который использует NVIDIA.

Intel CC150 с тактовой частотой 3,5 ГГц имеет восемь ядер и поддерживает многопоточность. Судя по бенчмарках, один игровой юнит будут делить сразу два игрока – на каждого выделят по четыре ядра и восемь потоков. Пользователям GeForce Now также будет доступно 14,3 ГБ оперативной памяти без учета резерва системы.



Инсайдеры показали некоторые характеристики системы

Ранее предполагалось, что RTX T10-8 на самом деле просто кодовое название RTX 2080 Ti, но, по словам экспертов, это другая модель, которую выпустили исключительно для внутренних нужд NVIDIA – в том числе GeForce Now. Мощность 56 вычислительных блоков и 8 ГБ видеопамяти графического процессора также будут делить два пользователя сервиса.



Ресурсы одного юнита, которые выделяются для пользователя

Предполагается, что один юнит будет применяться только для одной требовательной игры вроде Destiny. Вполне возможно, что GeForce Now использует и другие конфигурации систем.

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