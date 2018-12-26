NVIDIA готовит бюджетную линейку видеокарт GeForce GTX 2050: детали

Инсайдер TUM APISAK сообщил о том, что компания NVIDIA вскоре может представить видеокарту начального уровня на базе новейшей архитектуры Turing. Информацию относительно GeForce GTX 2050 обнаружили в базе данных бенчмарка Geekbench и ее производительность оказалась почти вдвое ниже, чем в неанонсированной GeForce RTX 2060.

Об этом сообщает 4PDA.

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Тестирование GPU проводилось в паре с процессором Intel Core i7-8750H, вероятно, речь идет о мобильной ревизии видеокарты для лэптопов. Графический адаптер работает на частоте 1,5 ГГц, получил 896 ядер CUDA и 4 ГБ видеопамяти GDDR5. Предполагается, что в основе устройства лежит урезанный графический процессор Turing TU107.



Сравнение производительности видеокарт NVIDIA GeForce GTX 2050 и GeForce RTX 2060

Источник считает, что новинка станет бюджетной заменой видеокарты GeForce GTX 1050. Официальное название видеокарты в бенчмарке не фигурирует, но по слухам, она может получить название GeForce GTX 2050 или GTX 1150.



Характеристики видеокарты NVIDIA GeForce GTX 2050

К слову, дата анонса бюджетной линейки GeForce на архитектуре Turing пока неизвестна.

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