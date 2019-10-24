NVIDIA готовит новую партию видеокарт GeForce RTX 2070 по сниженной цене

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NVIDIA готовит новую партию видеокарт GeForce RTX 2070 по сниженной цене
NVIDIA готовит новую партию видеокарт GeForce RTX 2070 по сниженной цене / unsplash

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 уже завоевали доверие пользователей, однако «зеленый» чипмейкер, похоже, планирует захватить еще большую часть рынка с помощью этих образцов. Так, вендор планирует снизить цену на видеокарты и сделать их еще более доступными.

Модель NVIDIA GeForce RTX 2070 стала одним из самых популярных решений в линейке RTX, несмотря на почти полное отсутствие различий между ней и GeForce RTX 2060 Super, сообщает Wccftech.

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Старая и новая цена. Теперь же, судя по всему, компания возобновляет ее производство. А вместе с тем, по слухам, уменьшает стоимость видеокарты: если ранее графический процессор обходился в 500 долларов (около 12 500 гривен), то в будущем его цена может опуститься до 429 – 449 долларов (ориентировочно 10 700 – 11 200 гривен).

Достоверность информации. Безусловно, это предположение пока не более чем домыслы журналистов. однако представители профильной прессы уверены, что такое решение позволит NVIDIA увеличить свое присутствие в этом сегменте рынка.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Гаджеты Техно NVIDIA Цены Видеокарти
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