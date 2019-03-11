NVIDIA поборется с Intel за компанию Mellanox Technologies

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NVIDIA поборется с Intel за компанию Mellanox Technologies
NVIDIA поборется с Intel за компанию Mellanox Technologies / Overclockers

Недавно в сети появилась информация о намерениях компании Intel приобрести израильскую компанию Mellanox Technologies. Отметим, процессорный гигант оценил активы компании примерно в 6 миллиардов долларов.

Как сообщает Bloomberg, в воскресенье, 10 марта, сразу несколько авторитетных источников сообщили, что о сделке будет официально объявлено в ближайшие дни, однако в роли покупателя Mellanox выступит не Intel, а корпорация NVIDIA. Последняя готова выложить за израильскую фирму около 7 миллиардов долларов.

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Что известно о Mellanox Technologies? Компания специализируется на выпуске различного телекоммуникационного оборудования, в том числе маршрутизаторов и сетевых адаптеров InfiniBand. Данный вид компьютерных сетей применяется в центрах обработки данных и суперкомпьютерах.

Как покупка повлияет на NVIDIA? Благодаря приобретению Mellanox "зеленый" чипмейкер может дополнительно усилить свои позиции на этих рынках, а также диверсифицировать свой бизнес.

Напомним, продажи решений для дата-центров обеспечивают NVIDIA около 25-30% суммарной выручки.

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Теги: Техно IT-бизнес NVIDIA Intel
Источник: 24 Канал
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