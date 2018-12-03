NVIDIA предлагает купить дорогие видеокарты Titan RTX "вслепую"

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NVIDIA предлагает купить дорогие видеокарты Titan RTX "вслепую"
NVIDIA предлагает купить дорогие видеокарты Titan RTX "вслепую" / NVIDIA

Недавно NVIDIA начала принимать предварительные заказы на графические ускорители Titan RTX, которые позиционируются как самые мощные потребительские видеокарты на рынке. Устройство использует 12-нанометровый кристалл TU102 и 24 ГБ памяти GDDR6.

Об этом сообщает Overclockers.

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От уже знакомой GeForce RTX 2080 Ti новинка отличается на 6% большим числом тензорных, CUDA и RT-ядер. Кроме того, шина памяти выросла с 352 до 384 разрядов, а 24-гигабайтный видеобуфер, вероятно, образовали из 12 микросхем GDDR6 с плотностью 16 Гбит (2 ГБ). К слову, такие чипы присутствуют в ассортименте южнокорейского гиганта Samsung.

Внимания заслуживает тот факт, что NVIDIA до сих пор не дала добро на публикацию обзоров нового видеоускорителя. Если данные о быстродействии игровых карт GeForce RTX стали доступны в сети за день до их релиза, то те, кто решил купить Titan RTX, вполне могут стать авторами первых обзоров новинки. Подчеркнем, что пресс-семплы "Титана" на руках у выбранных обозревателей как минимум в течение трех недель.

Видеокарты NVIDIA Titan RTX можно приобрести в официальном магазине компании по цене 2 700 евро (около 82 900 гривен).

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Теги: Техно Цены Игры NVIDIA Видеокарти
Источник: Техно
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