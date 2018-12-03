NVIDIA предлагает купить дорогие видеокарты Titan RTX "вслепую"

Недавно NVIDIA начала принимать предварительные заказы на графические ускорители Titan RTX, которые позиционируются как самые мощные потребительские видеокарты на рынке. Устройство использует 12-нанометровый кристалл TU102 и 24 ГБ памяти GDDR6.

Об этом сообщает Overclockers.

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От уже знакомой GeForce RTX 2080 Ti новинка отличается на 6% большим числом тензорных, CUDA и RT-ядер. Кроме того, шина памяти выросла с 352 до 384 разрядов, а 24-гигабайтный видеобуфер, вероятно, образовали из 12 микросхем GDDR6 с плотностью 16 Гбит (2 ГБ). К слову, такие чипы присутствуют в ассортименте южнокорейского гиганта Samsung.

Внимания заслуживает тот факт, что NVIDIA до сих пор не дала добро на публикацию обзоров нового видеоускорителя. Если данные о быстродействии игровых карт GeForce RTX стали доступны в сети за день до их релиза, то те, кто решил купить Titan RTX, вполне могут стать авторами первых обзоров новинки. Подчеркнем, что пресс-семплы "Титана" на руках у выбранных обозревателей как минимум в течение трех недель.

Видеокарты NVIDIA Titan RTX можно приобрести в официальном магазине компании по цене 2 700 евро (около 82 900 гривен).

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