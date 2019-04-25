NVIDIA представит конкурента Nintendo Switch

Энтузиасты ресурса XDA-Developers обнаружили в коде приложения SHIELD Experience память о загадочном гаджете NVIDIA с кодовым названием Mystique. Судя по данным кодеров, речь идет о новом гибридном устройстве линейки SHIELD с улучшенными аппаратными возможностями.

Что известно о новинке? Инсайдеры утверждают, что неназванный аппарат под управлением операционной системы Android получит дисплей диагональю 13,5 дюйма с разрешением 3000x2000 и поддержку десктопного режима при подключении клавиатуры.

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В общем устройство будет поддерживать три режима пользовательского интерфейса: десктоп, планшет и динамичный, подробности работы которого неизвестны.

Новинка линейки SHIELD предположительно будет построена на базе платформы Xavier, которую используют в системах автономного вождения. Мощность такого чипсета значительно выше, чем у решения линейки Tegra, которое использует компания Nintendo.

Дата анонса. Подробные спецификации и предполагаемая дата появления новой гибридной консоли NVIDIA пока не сообщаются.

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