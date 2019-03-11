NVIDIA прекращает поддержку серии мобильных видеокарт и 3D Vision Video Player: детали

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NVIDIA прекращает поддержку серии мобильных видеокарт
NVIDIA прекращает поддержку серии мобильных видеокарт / Фото из открытых источников

Недавно корпорация NVIDIA сообщила о намерениях завершить программную поддержку мобильных видеокарт на базе Kepler. Чипмейкер будет продолжать выпускать графические драйверы с их поддержкой до апреля, а на протяжении года выпускать критические обновления безопасности.

Как сообщается, мобильные видеоускорители на архитектуре NVIDIA Kepler дебютировали в далеком 2012 году. Они вошли в серии GeForce 600M, GeForce 700M, GeForce 800M и даже GeForce 900M. Полный список включает 43 модели и приведен на официальном сайте чипмейкера.

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Обращаем внимание, что для настольных видеокарт поколения Kepler наборы Game Ready драйверов будут выходить и дальше.

Кроме того, наряду с графическим адаптерами NVIDIA Kepler для ноутбуков в свежих наборах драйверов исчезнет поддержка технологии 3D Vision. Тем, кто желает дальше воспользоваться этой функцией, следует не устанавливать релизы драйвера выше GeForce 418. Проигрыватель 3D Vision Video Player можно будет загрузить с сайта "зеленых" до конца 2019 года.

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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти NVIDIA
Источник: 24 Канал
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