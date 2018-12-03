NVIDIA Titan RTX: характеристики и цена мощной видеокарты

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NVIDIA Titan RTX: характеристики и цена
NVIDIA Titan RTX: характеристики и цена / Фото из свободных источников

Корпорация NVIDIA без громких презентаций и специальных мероприятий представила новую флагманскую видеокарту Titan RTX. Новинка получила увеличенное количество ядер, а также 24 ГБ видеопамяти GDDR6.

Об этом сообщает 4PDA.

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Titan RTX создана для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом, и использование в рабочих станциях для 3D-анимации, захвата движений и видеомонтажа, где требуется максимально доступная производительность. Можно ее использовать и для игр, но обойдется это удовольствие довольно дорого.

Видеокарта построена на базе графического процессора TU102, как в Quadro RTX 6000 стоимостью 6 300 долларов (приблизительно 177 800 гривен). Более того, количество ядер CUDA, Tensor и RT в них идентичное, как и объем видеопамяти, но цена отличается более чем в два раза.

NVIDIA Titan RTX

NVIDIA Titan RTX получила 24 ГБ оперативной памяти

Если одной Titan RTX окажется недостаточно, то NVIDIA предлагает за 80 долларов (приблизительно 2 300 гривен) коннектор Titan RTX NVLink Bridge, что позволяет объединить две видеокарты, получив 48 ГБ видеопамяти и 100 ГБ/с общей пропускной способности.

Ключевые особенности Titan RTX:

  1. 576 ядер Turing Tensor, обеспечивающих до 130 Тфлопс при работе с глубоким обучением.
  2. 72 ядра Turing RT, обеспечивающих до 11 Гбит/с при работе с трассировкой лучей.
  3. 24 ГБ видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 672 ГБ/с.
  4. Titan RTX NVLink Bridge с пропускной способностью 100 ГБ/с для объединения двух Titan RTX.
  5. Поддержка VirtualLink для работы с VR-гарнитурами следующего поколения.

 

Отметим, видеокарта NVIDIA Titan RTX поступит в продажу в этом месяце и в США, и Европе по цене 2 499 долларов (приблизительно 70 500 гривен).

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Теги: Техно Цены Гаджеты NVIDIA Обзоры Видеокарти
Источник: Техно
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