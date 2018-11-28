Игра Darksiders III станет еще лучше – NVIDIA выпустила специальный драйвер

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NVIDIAвыпустила специальный драйвер к игре Darksiders III
NVIDIAвыпустила специальный драйвер к игре Darksiders III / Shazoo

В связи с релизом игры Darksiders III корпорация NVIDIA подготовила новый пакет драйверов и программного обеспечения GeForce с индексом 417.01. Данная версия прошла сертификацию в тестовой лаборатории Microsoft WHQL и должна обеспечить "лучший игровой опыт" в новом проекте от THQ Nordic и Gunfire Games.

Об этом сообщает Overclockers.

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Кроме этого, драйвер GeForce 417.01 (WHQL) решает ряд ошибок, замеченных в предыдущих версиях, а также несет в себе новый профиль SLI для Artifact (коллекционной карточной игры по вселенной Dota 2).

К главным проблемам, исправленных в свежем релизе, можно отнести невозможность установить частоту обновления выше 30 Гц на 4K-мониторах, произвольное отключение G-Sync после выхода из игры, а также отсутствие части изображения при захвате скриншота из NVIDIA Ansel с 30-кратным или более увеличением разрешения.

По-прежнему загрузить новый выпуск драйверов и программного обеспечения можно через приложение GeForce Experience или воспользовавшись поиском на сайте geforce.com.

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Теги: Техно Игры NVIDIA
Источник: Техно
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