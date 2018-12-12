Объект NASA обнаружил на планете Церера органику: что это может означать

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На Церере обнаружили углерод
На Церере обнаружили углерод / Фото из открытых источников

Космический корабль NASA Down обнаружил на поверхности карликовой планеты Церера углерод, при этом его концентрация может в несколько раз превышать концентрацию углерода в некоторых метеоритах.

Об этом пишет Science Daily.

Один из возможных вариантов появления углерода на карликовой планете – вулканические извержения.

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"Церера похожа на химический завод. Среди всех других тел внутренней части Солнечной системы у Цереры уникальная минералогия: на ее поверхности, видимо, богаты углеродом породы, содержащие до 20 процентов от массы этого элемента. Наш анализ показал, что богатые углеродом соединения хорошо перемешаны с продуктами взаимодействия между водой и горными породами – такими как глина", – рассказал доктор Саймон Марчи из Юго-Западного исследовательского института.

на планеті Церера виявилиорганіку
Углерод на Церере

Ученые предполагают, что Церера возникла около 4,6 миллиарда лет назад. Эта карликовая планета могла образоваться в холодной среде, возможно, за пределами орбиты Юпитера. Затем какое-то сотрясение на орбитах крупных планет подтолкнул Цереру к ее нынешнему расположению в главном поясе астероидов, между орбитами Марса и Юпитера.

Откуда на Церере появился углерод – доподлинно неизвестно. Есть предположение, что эти органические вещества могли попасть с других космических объектов, или же зародились в самой планете. В любом случае, процессы на Церере указывают на условия, благоприятные для возникновения органических веществ.

Что такое углерод?Углерод или карбон является одним из распространенных элементов земной коры, занимающих примерно 0,1% ее массы. А соединения углерода являются основой всех живых организмов. Также этот элемент был одним из первых химических элементов, который стал известен человеку.

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Теги: Техно Космос NASA
Источник: Техно
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