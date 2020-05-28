Как обеспечить качественную и безопасную удаленную работу: важные шаги

Вспышка коронавируса заставила бизнес срочно переходить на новый формат работы. Это стало настоящим вызовом для украинских компаний. Но те, кто начал свой путь цифровой трансформации задолго до карантина смогли значительно легче перейти на удаленную работу.

Генеральний директор Метинвест Диджитал Сергей Детюк поделился с 24 каналом опытом успешного перехода на удаленную работу.

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По его словам, их компания как и множество других в мире, не предполагала, что столкнется с ситуацией, когда в очень короткое время нужно будет перевести большое количество сотрудников на удаленную работу.

Это стало стресс-тестом, который, на мой взгляд, мы успешно прошли: сейчас более 10 тысяч сотрудников группы Метинвест работают дистанционно,

– заявил Детюк.

Он назвал несколько важных компонентов, которые позволили корпорации практически безболезненно адаптироваться к новым условиям работы.

Стратегия

Covid-19 стал неким испытанием для IT-стратегии на соответствие современным требованиям и способности выстоять в так называемом VUCA-мире. Очевидно, что стратегия – это системные шаги и инвестиции в развитие комплексной IT-инфраструктуры компании.

Те компании, которые подходили к развитию IT стратегически, сумели быстрее и почти безболезненно адаптироваться к новым реалиям. То, как IT-подразделения преодолели кризис – оценка предыдущих действий и шагов, которые были сделаны в прошлом.

Гибкость и адаптивность

Облачное будущее уже здесь. Карантин подтвердил также правильность миграции корпоративной инфраструктуры в облако и в целом более активное использование облачных технологий.

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Гибкость и адаптивность – это синонимы современной IT-инфраструктуры. Именно благодаря переходу на платформу Microsoft Azure, которую начали в прошлом году, мы были хорошо подготовлены. Облачные технологии предоставляют IT большей гибкости, позволяют гораздо быстрее реагировать на кризисы и вызовы, и самое главное – масштабировать инфраструктуру без значительных капитальных инвестиций.

Коммуникация

Еще один важный компонент – обеспечить бесперебойную, безопасную и удобную работу сотрудников в домашних условиях. Удаленный режим работы требует от корпоративных инструментов быть удобными и доступными на различных платформах и устройствах. Например, мы получаем максимум от инструментов Office365: безопасный обмен информацией, совместная проектная работа, онлайн-встречи, видеоконференции и т.д.

Безопасность

Удаленная работа, безусловно, вызов для кибербезопасности компании. Сейчас каждый человек, его компьютер, или другое устройство должны также рассматривается в концепции информационной безопасности. Это так называемая модель кибербезопасности "Zero Trust Tolerance", участником обсуждения которой мне посчастливилось быть на Microsoft Global CIO Summit в конце того года. Она говорит о том, что при современном уровне развития технологий киберугроза может прийти откуда-угодно и для бизнеса никогда не будет гарантии 100% информационной безопасности.

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Цифровая культура

И напоследок – самое главное. Люди. Не имеет значения, насколько много инвестиций вы вкладываете в IT, если они не имеют ценности для ваших сотрудников и не учитывают потребности бизнеса. Сами по себе системы и технологии не решают бизнес-задачи. Только, когда ваши работники начинают активно использовать новые инструменты, IT-сервисы и системы, в выигрыше оказывается и в целом вся компания.

Цифровая трансформация – это в первую очередь об изменении культуры внутри, и только потом о новых технологиях. Успешный опыт удаленной работы вдохновил нас на дальнейшие усовершенствования в этом направлении. Мы уже ускорили пилотный проект внутри компании по переходу на постоянный формат удаленной работы для большинства функций.