Обнадеживающее заявление: озоновый слой может полностью восстановиться

В Всемирной метеорологической организации заявили, что озоновый слой Земли может полностью восстановиться через 40 лет, то есть до 2060 года.

Об этом пишет dt.ua.

Разрушение озонового слоя впервые заметили в 1970-х годах. При этом в 2000 году оно остановилось. Одной из причин ученые называют соблюдение Монреальского протокола, который запрещает производство озоноразрушающих соединений.

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А уже начиная с 2000 года озоновый слой начал восстанавливаться на 1-3% за десятилетие. Поэтому, если так пойдет дальше, то в Северном полушарии озоновый слой полностью восстановится к 2030 году, а на всей Земле – к 2060.

Кроме того, с 1 января 2019 года вступит в силу поправка к протоколу, ограничивающая производства гидрофторуглеродов, которые оказались мощными парниковыми газами. Это должно предотвратить рост глобальной средней температуры на 0,4 градуса Цельсия.

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