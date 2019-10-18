Обнаружили ближайшую к Солнцу звездную систему с несколькими экзопланетами

Астрономы нашли ближайшую к Солнцу звездную систему, состоящую из нескольких экзопланет. Она размещена в 11 световых лет от Солнца.

Как пишет CNN, эта звездная система получила название GJ 15 A. В ней две планеты – GJ 15 A b и GJ 15 A c, расположенные на орбите красного карлика. Как известно, ближайшая известная звезда к Солнцу – Проксима Центавра – находится на расстоянии 4 световых лет от Земли.

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Что известно о новой звездной системе? Она значительно холоднее и меньше нашей. Кстати, ближайшую к красному карлику экзопланету называют супер-Земля, потому что она в три раза больше нашей планеты и вращается вокруг своей звезды за 11 земных дней. Эта планета очень горячая – ее поверхность прогревается до 276 градусов Цельсия.

Вторая планета в этой системе в 36 раз больше Земли. При этом она расположена гораздо дальше, поэтому год там длится 20 земных лет.

Что такое экзопланета?

Это планета за пределами солнечной системы, которая дрейфует по космическому пространству или вращается вокруг своей звезды. По состоянию на 2019 год всего зарегистрированы 4107 экзопланет в 3057 системах. Общее количество экзопланет в нашей галактике может достигать сотен миллиардов.

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