Обнаружили близнеца Земли, но без атмосферы

Ученые обнаружили экзопланету, которая очень напоминает Землю. Она получила название LHS 3844b. Правда, наша планета имеет одно существенное отличие – наличие атмосферы.

Как пишет Naked science, планета в 1,3 раза больше Земли и вращается вокруг тусклой звезды. Они размещены на близком расстоянии, чтобы прогреваться. Полный оборот вокруг светила LHS 3844b осуществляет за 11 суток.

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Однако, как показал телескоп "Спитцер", в этой планете полностью отсутствует атмосфера.

При этом если на LHS 3844b все же есть атмосфера, что не превышает плотностью ту, которая есть на Марсе. Поэтому эта экзопланета является этакой базальтовой пустыней, вроде Луны или Меркурия.

Поэтому близость к звезде (даже очень тусклой) опасна для атмосферы планеты и жизни на ней. Непрерывный поток излучения и частиц может унести атмосферу в космическое пространство.

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