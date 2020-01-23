Обнаружили древнейший кратер на земле, который оставил метеорит

Ученым из Университета Кертина удалось установить дату, когда образовался кратер Яррабубба на территории Австралии. Как выяснилось, он упал на Землю 2,229 миллиарда лет назад.

Как пишет Phys.org, это открытие дает возможность назвать данный кратер древнейшим из известных на данный момент.

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Как определили ученые, кратер Яррабубба на 200 миллионов лет старше, чем другие подобные образования на нашей планете. Более того, возможно этот метеорит позволил нашей планете выйти из состояния мерзлоты.

В общем, установить точную дату ударных кратеров сложно, ведь такие регионы плохо хранятся из-за эрозии и землетрясений.

Как удалось установить дату

Ученые провели новое исследование и провели анализ минералов, которые нашли на месте столкновения: циркона и монацита. Они просканировали кристаллические зерна с помощью технологии SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion Micro Probe) и по изотопам урана вычислили время столкновения.

Польза от падения

Еще один интересный факт – время падения метеорита совпадает с выходом нашей планеты из состояния глобальной заморозки. По словам исследователей, следы ледниковых отложений отсутствуют в течение 400 миллионов лет после образования кратера.

Поэтому есть большая вероятность, что именно этот метеорит упал на Землю, когда она была покрыта льдом. А его падение привело к выбросило в атмосферу полтриллиона тонн водяного пара. Она образовал эффект парникового газа, в результате чего планета начала нагреваться, а ледники таять.

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