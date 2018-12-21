Обнаружили наиболее удаленный объект от Солнца

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Обнаружили наиболее удаленный объект от Солнца
Обнаружили наиболее удаленный объект от Солнца / Фото из открытых источников

Астрономы открыли самое удаленное небесное тело из всех, которые ранее выявляли в Солнечной системе. Объект 2018 VG18 расположен на расстоянии, которое более чем в 120 раз превышает дистанцию от Земли до Солнца.

Сообщение об открытии опубликовано на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.

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Новый транснептуновый объект обнаружили Скотт Шеппард из Института Карнеги, Дэвид Толен из Гавайского университета и Чед Трухильо из университета Аризоны. Эта группа занималась поисками отдаленных от центра Солнечной системы объектов, в том числе загадочной "Планеты Х", существование которой предсказали астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин, основываясь на данных об орбитах семи ранее известных транснептуновых объектов, среди которых Седна (открытая тем же Брауном), объекты 2004 VN112, 2013 RF98F и другие.

Первые снимки 2018 VG18 в этом году были сделаны 10 ноября на 8-метровом японском телескопе Subaru, расположенном на вершине горы Мауна-Кеа на Гавайях. Повторные наблюдения 2018 VG18 были проведены в начале декабря с помощью телескопа Магеллана в Чили, что и позволило заявить об открытии.

Відстань від Сонця до різних об'єктів у Сонячній системі
Расстояние от Солнца до разных объектов в Солнечной системе

Наблюдения в телескоп Магеллана подтвердили, что расстояние до 2018 VG18 составляет около 120 астрономических единиц, что сделало его первым объектом Солнечной системы, которые наблюдаются за пределами отметки в 100 астрономических единиц.

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По данным об абсолютной звездной величине ученые определили, что диаметр объекта составляет около 500 километров, что позволяет классифицировать его как карликовую планету. 2018 VG18 имеет розовый оттенок – этот цвет обычно сигнализирует о присутствии льда на поверхности.

Ученые дали объекту прозвище Farout (с английского – "далеко"). До сих пор ученые не могли обнаружить ни одного объекта, который находится от Солнца дальше 100 астрономических единиц. Для сравнения, расстояние до Плутона составляет около 34 астрономических единиц.

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Теги: Техно Космос Солнце
Источник: Техно
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