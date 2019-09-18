Обнаружили нейтронную звезду, вдвое тяжелее Солнца

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Обнаружили нейтронную звезду, вдвое тяжелее Солнца
Обнаружили нейтронную звезду, вдвое тяжелее Солнца

Американские ученые нашли нейтронную звезду, которая весит вдвое больше Солнца. При этом ее диаметр составляет всего 30 км.

Как пишет eurekalert.org, эта звезда называется J0740 + 6620 и в 2,17 раз тяжелее Солнца.

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Что такое нейтронные звезды?
Это плотные космические объекты, диаметр которых составляет от 10 до 30 км, а масса примерно равна массе Солнца. Сердцевина этих звезд в основном состоит из нейтронов – тяжелых элементарных частиц без электрического заряда. Если нейтронная звезда еще и вращается – ее называют пульсаром.

Именно такой пульсар и обнаружили астрономы из Университета Вирджиния. Ученые смогли измерить вес этого пульсара благодаря эффекту Шарп, также известного как гравитационная задержка сигнала. Он предусматривает измерение веса пульсара с помощью измерения частоты его вращения в двоичной системе (пульсар и белый карлик на его орбите).

J0740 + 6620 вращается несколько сотен раз в секунду. Опираясь на эти данные астрономы и подсчитали точный вес пульсара.

Ранее ученые считали, что масса пульсаров не может составлять более трех масс Солнца, и, возможно, астрономы из Университета Вирджиния открыли самый тяжелый пульсар в истории космических исследований.

"Нейтронные звезды так же загадочны, как и очаровательны. Эти объекты размером с город являются по сути гигантскими атомными ядрами. Они настолько мощные, что их внутренности приобретают удивительные свойства. Выявление максимальной массы может многому научить нас в этом иначе недоступном царстве астрофизики", – говорит один из авторов открытия.

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Теги: Новости Техно Техно Космос Солнце
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