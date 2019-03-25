Обнаружили неожиданную причину быстрого разряда смартфона

Компания Protected Media определила одну из причин, почему некоторые смартфоны без веских причин очень быстро разряжаются. Эксперты убеждены, что это может быть виной мошенников: из-за них на устройствах пользователей, которые ничего не подозревают, чрезмерно расходуются не только заряд аккумулятора, но и трафик.

В чем проблема? Как сообщает GSMArena, эксперты Protected Media обнаружили в коде израильской компании Aniview, которая занимается разработкой рекламных технологий, следы Ad Stacking – функции, при которой несколько баннеров наслаиваются друг на друга.

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Это позволяет мошенникам покупать довольно дешевое пространство под размещение баннеров и под статическим изображением воспроизводить сразу несколько видеороликов. Это приводит к повышенной нагрузке на процессор мобильного устройства, увеличению затрат заряда аккумулятора и дополнительному потреблению интернет-трафика.



Мошенническая схема показа рекламы

Какой вред от такого вида мошенничества? От этого вида мошенничества страдают не только обычные пользователи и их гаджеты, но и компании, которые платят за показы и просмотры, а также приложения и платформы, которые покупают и продают место под объявление. Рекламодателям говорят, что люди смотрят их ролики, но отдачи этого недостаточно, поэтому компаниям приходится платить еще больше.

Как выглядит реклама наложенная на другую – смотрите видео

Реакция компании. Крейг Сильверман, репортер BuzzFeed News, связался с представителями Aniview, чтобы расспросить компанию о ее причастности к этой мошеннической схеме. Генеральный директор Алон Кармель отрицает любую связь со злоумышленниками и утверждает, что код для них написали сторонние компании, а эксплойт произошел по вине третьих лиц.

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