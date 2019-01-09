Обнаружили нетипичную планету в "зоне жизни"

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Экзопланета K2-288Bb
Экзопланета K2-288Bb / sciencealert.com

Астрономы обнаружили планету K2-288Bb, расположенную в "зоне жизни", то есть на территории, где на поверхности планет может быть вода. К такому выводу ученые пришли на основе данных, собранных телескопом Kepler.

Об этом пишет Science Alert.

K2-288Bb размещена в зоне жизни своей звезды. При этом ученые называют размер K2-288Bb "необычным для экзопланеты". Ведь нечасто какая-то планета, что вращается вокруг своей звезды, является в полтора раза больше Земли. При этом K2-288Bb только в 1,9 раза больше нашей планеты.

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"Это очень захватывающее открытие. Эта планета была найдена с собственной умеренной орбитой. Интересно, что планеты такого размера кажутся необычными", – рассказала аспирантка Чикагского университета, ведущий автор статьи Адина Файнштейн.

Эта планета расположена в созвездии Тельца в системе K2-288 и находится на расстоянии 226 световых лет от нас.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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