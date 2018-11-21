Обнаружили структуру, которая может привести к мощнейшим взрывам во Вселенной

63 Читати новину українською
Звезда Вольфа-Райе
Звезда Вольфа-Райе / Фото из свободных источников

Астрономы получили изображение необычной пылевой структуры в тройной звездной системе, которая получила название Апэп. Ученые предполагают, что система образовалась из звездных ветров от звезды Вольфа-Райе, а сама структура в будущем может стать источником длинной гамма-вспышки.

Об этом сообщает Nature Astronomy.

Читайте также: Ракету-носитель Vega с украинской комплектацией успешно запустили в космос: фото

Наблюдения за тройной звездной системой велись с помощью приемников NACO и VISIR на телескопе VLT в Чили. На полученных изображениях удалось различить компоненты системы, а также огромную пылевую структуру, похожую на раскручивающуюся спираль и получившую название Апэп, в честь древнеегипетского божества, олицетворяющего хаос.


Изображения пылевой структуры Апэп

Скорость звездных ветров в системе достигает 3400 километров в секунду, а сам пылевой шлейф распространяется со скоростью примерно 570 километров в секунду.

Знімок системи 2XMM J160050.7-514245
Снимок системы 2XMM J160050.7-514245

Предполагается, что змеевидная структура была образована через взаимодействие звездных ветров в системе, а различие в скоростях потоков вещества от звезд и расширение пылевой структуры объясняется генерацией одной из массивных звезд как быстрого, так и медленного звездного ветра в разных направлениях. Это свидетельствует о высокой скорости ее вращения, что в конечном итоге может привести к гравитационному коллапсу и образованию длинного гамма-всплеска.

Путь к пылевой структуре Апэп – смотрите видео

 

В дальнейшем ученые планируют провести наблюдения этого необычного объекта с помощью системы ALMA и будущего космического телескопа James Webb.

Что такое тройная звездная система или система 2XMM J160050.7-514245?Это уникальная звездная система, расположенная на расстоянии примерно 2,4 килопарсека от Земли. Она является мощным источником рентгеновского и радиоизлучения в нашей галактике и состоит из одиночной звезды и пары массивных звезд класса Вольфа-Райє, которые интенсивно теряют свое вещество путем генерации сильных звездных ветров. Предполагается, что в ходе превращения звезд такого класса в суперновые, рождаются длинные гамма-всплески, которые считаются одними из мощнейших взрывных процессов во Вселенной.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
сегодня 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
182
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
20 ноября 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
337
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
19 ноября 21:09 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
4661
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
19 ноября 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
227
Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
19 ноября 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3077
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
18 ноября 20:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 737
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук