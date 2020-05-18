Обновление для Windows 10 вызывает проблемы со звуком

Обновления KB4556799, что входит в майский пакет обновлений безопасности для Windows 10 (Patch Tuesday), вызывает проблемы со звуком у некоторых пользователей системы от Microsoft. Другие пользователи жалуются на исчезновение файлов с рабочего стола после перезагрузки компьютера.

Обновление стало доступно для установки 12 мая. Многие пользователи в автоматическом режиме установили комплект обновлений на свои ПК. После этого на форуме Reddit и портале Microsoft появились жалобы пользователей.

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Проблемы после обновления

Часть пользователей жалуется, что у них начались проблемы с воспроизведением звука, причем они проявляются по-разному: появились искажения в звуке при прослушивании, некоторые звуковые устройства перестали воспроизводить звук, звук воспроизводится одновременно с наушников и колонок ноутбука или ПК.

Некоторые из этих звуковых проблем можно решить путем дополнительных изменений в настройке звуковых параметров и обновления драйверов устройств воспроизведения. Но это лишь временная мера, поскольку при этом возможно только ухудшить качество воспроизведения, чтобы эти ошибки перестали возникать.

К тому же из-за обновления KB4556799 часть пользователей после перезагрузки ОС не могут войти в свой ранее настроенный профиль. Система создает новый временный профиль, откуда нет доступа к ранее созданным файлам и сохраненным данным и документам пользователя.

Некоторые пользователи рассказали, что после 6-8 перезагрузок доступ к их профилю восстанавливался системой, но это решение не работает со всеми пострадавшими пользователями.

Решение проблем

Сейчас единственное решение обеих проблем – со звуком и временным аккаунтом – это удаление пользователем обновления KB4556799 и перезагрузка ОС несколько раз после этих действий.

Почему обновление KB4556799 важное

Microsoft объяснила, что обновление KB4556799 создано для повышения безопасности:

браузеров Internet Explorer и Microsoft Edge;

некоторых программных продуктов из пакета Microsoft Office;

при использовании устройств ввода, таких как мышь, клавиатура или стилус;

процедуры проверки имен пользователей и паролей, системы хранения и управления файлами ОС.

Также в компании уточнили, что относительно этого обновления пока не было зарегистрировано проблем у пользователей. Однако, у некоторых пользователей все же возникли трудности в работе ОС Windows 10 после установки обновления KB4556799.

Проблемы с другими обновлениями

Ранее в апреле 2020 года часть пользователей Windows 10 также столкнулась с проблемами после обновления, которое входит в состав апрельского пакета обновлений безопасности ОС, до появления BSOD, удаления некоторых файлов и создания временного профиля пользователя.

24 марта 2020 года Microsoft сообщила, что в компании решили начиная с мая 2020 года остановить выпуск всех необязательных обновлений (так называемые обновления C и D), которые не связаны с безопасностью программных продуктов для всех поддерживаемых клиентских и серверных версий ОС Windows.

Таким образом, Microsoft акцентирует приоритет на безопасности, чтобы в текущей ситуации обеспечить стабильность, надежность и производительность всех версий ОС Windows, установленных у пользователей.

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