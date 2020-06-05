Обновление до MIUI 12: какие смартфоны Xiaomi не получат новую версию оболочки
Недавно китайская компания Xiaomi официально представила новую версию фирменной прошивки MIUI 12. Сейчас производитель добавил список смартфонов, которые не получат это обновление.
Интересно, что в списке оказался ряд флагманских смартфонов, которые были представлены всего два года назад. Большинство из них работают на базе топового процессора Snapdragon 845, передает Ferra.
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Смартфоны, которые не обновятся до MIUI 12:
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi 6X
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Redmi Note 5
Что интересного у MIUI 12
Новая версия оболочки привносит новые визуальные эффекты, улучшенный темный режим, а также расширенные настройки конфиденциальности. Также обновление включает систему жестов из Android 10, функцию быстрого ответа, обновленную анимацию с плавными переходами между горизонтальным и вертикальным режимами, а также динамические значки приложений, новую универсальную функцию трансляции изображения.
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Также с обновлением смартфоны получат новые фирменные программы "Здоровье", "Заметки ", "Камера" и тому подобное.
Стабильная версия MIUI 12 должна быть готова уже к концу июня. Именно тогда должно начаться обновление смартфонов.