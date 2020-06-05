Недавно китайская компания Xiaomi официально представила новую версию фирменной прошивки MIUI 12. Сейчас производитель добавил список смартфонов, которые не получат это обновление.

Интересно, что в списке оказался ряд флагманских смартфонов, которые были представлены всего два года назад. Большинство из них работают на базе топового процессора Snapdragon 845, передает Ferra.

К теме Список устройств Xiaomi, которые получат 12 MIUI и Android 11

Смартфоны, которые не обновятся до MIUI 12:

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Redmi Note 5

Что интересного у MIUI 12

Новая версия оболочки привносит новые визуальные эффекты, улучшенный темный режим, а также расширенные настройки конфиденциальности. Также обновление включает систему жестов из Android 10, функцию быстрого ответа, обновленную анимацию с плавными переходами между горизонтальным и вертикальным режимами, а также динамические значки приложений, новую универсальную функцию трансляции изображения.

Интересно Новое поколение Xiaomi Mi Band 5: детали о будущей новинке

Также с обновлением смартфоны получат новые фирменные программы "Здоровье", "Заметки ", "Камера" и тому подобное.

Стабильная версия MIUI 12 должна быть готова уже к концу июня. Именно тогда должно начаться обновление смартфонов.