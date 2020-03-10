Обновление к Android 10 превратило смартфоны Xiaomi Mi A2 Lite на "кирпич"
После не слишком удачной попытки обновления Xiaomi Mi A3 до десятой версии операционной системы Android компания выпустила аналогичный апдейт для предыдущей модели линейки смартфонов. Однако, как оказалось, проблемы не обошли и владельцев Xiaomi Mi A2 Lite – после инсталляции Android 10 они столкнулись с неприятными побочными эффектами новой прошивки.
Что произошло
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Вскоре после начала распространения обновления в сети начали появляться сообщения о невозможности включения обновленных Xiaomi Mi A2 Lite, передает Android Police.
Пострадавшие утверждали, что апдейт просто превратил их смартфон в "кирпич", что обычно происходит при установке неофициальных прошивок. В некоторых случаях гаджеты шли в циклические перезагрузки.
Впрочем, нашлись и те, у кого обновление прошло без проблем – по одной из версий, успех завершения операции зависит от конфигурации памяти смартфона.
Как решить проблему
В качестве временного решения пользователи форума XDA-Developers предложили неофициальный метод программного ремонта зависших устройств. Однако владельцам Mi A2 Lite рекомендуется не проводить экспериментов со своим устройством и подождать выхода исправленной версии апдейта.
Что об этом говорят в Xiaomi
Представители Xiaomi ситуацию с преобразованием гаджетов на "кирпичи" пока не прокомментировали.
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