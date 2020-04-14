Обновление macOS Catalina ломает некоторые MacBook и iMac

Пользователи MacBook жалуются на форумах Apple на проблемы с обновлением операционной системы macOS Catalina 10.15.4. По их словам, некоторые ПК и ноутбуки превращаются в "кирпичи" и не реагируют на любые действия.

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Как проявляется проблема с обновлением

Один из пользователей утверждает, что установил обновление Catalina 10.15.4 на свой iMac 2017 года, после чего компьютер отключился на несколько часов – все это время на экране было видно только белое яблоко. Владелец ПК перезапустил устройство, после чего на экране появился белый круг с толстой белой линией на черном фоне, такого же размера, что и изображение яблока.

Повторные перезапуски ни к чему не привели, поэтому пользователь перешел в режим восстановления и вернулся к бэкапа – только после этого iMac снова заработал.

Другой пользователь попытался обновить ОС на своем 13-дюймовом MacBook Air 2018 года. По его словам, ноутбук был полностью заряжен и подключен к сети, но на середине установки выключился и больше не включился. При этом на нажатие и удержание кнопки питания ноутбук никак не реагировал – не включался и не запускал вентилятор. Аналогичные проблемы коснулись версии MacBook Pro 2019 года.

Однако некоторые пользователи сообщили, что установили обновление без каких-либо проблем. Так, один из пользователей смог обновить два Mac Mini 2015 года, 16-дюймовый MacBook Pro 2019 и 13-дюймовый MacBook Pro 2018.

Что говорят в Apple

Пока Apple никак не прокомментировала ситуацию. Несколько пользователей написали на форуме, что связались со службой поддержки компании и им назначили экспертизу, чтобы проверить устройства. В то же время владельцы, которые еще не обновили свои компьютеры пишут, что сейчас подождут с установкой новой версии macOS Catalina 10.15.4.

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