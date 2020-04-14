Обновление macOS Catalina ломает некоторые MacBook и iMac
Пользователи MacBook жалуются на форумах Apple на проблемы с обновлением операционной системы macOS Catalina 10.15.4. По их словам, некоторые ПК и ноутбуки превращаются в "кирпичи" и не реагируют на любые действия.
Интересно iOS 14 сможет запускать демо-версии приложений без их установки
Как проявляется проблема с обновлением
Один из пользователей утверждает, что установил обновление Catalina 10.15.4 на свой iMac 2017 года, после чего компьютер отключился на несколько часов – все это время на экране было видно только белое яблоко. Владелец ПК перезапустил устройство, после чего на экране появился белый круг с толстой белой линией на черном фоне, такого же размера, что и изображение яблока.
Повторные перезапуски ни к чему не привели, поэтому пользователь перешел в режим восстановления и вернулся к бэкапа – только после этого iMac снова заработал.
Другой пользователь попытался обновить ОС на своем 13-дюймовом MacBook Air 2018 года. По его словам, ноутбук был полностью заряжен и подключен к сети, но на середине установки выключился и больше не включился. При этом на нажатие и удержание кнопки питания ноутбук никак не реагировал – не включался и не запускал вентилятор. Аналогичные проблемы коснулись версии MacBook Pro 2019 года.
Однако некоторые пользователи сообщили, что установили обновление без каких-либо проблем. Так, один из пользователей смог обновить два Mac Mini 2015 года, 16-дюймовый MacBook Pro 2019 и 13-дюймовый MacBook Pro 2018.
Что говорят в Apple
Пока Apple никак не прокомментировала ситуацию. Несколько пользователей написали на форуме, что связались со службой поддержки компании и им назначили экспертизу, чтобы проверить устройства. В то же время владельцы, которые еще не обновили свои компьютеры пишут, что сейчас подождут с установкой новой версии macOS Catalina 10.15.4.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Читайте также
-
В Twitter случился массовый сбой: уже второй раз за последние два днясегодня , 11:41
-
Китайский рынок приходит в себя: Apple продала в марте в пять раз больше iPhoneсегодня , 15:17
-
В Windows 10 появились эксклюзивные функции для смартфонов Samsungсегодня , 14:20
-
Фото Солнца показали в высоком разрешении: кадры поражаютсегодня , 09:01
-
Уязвимость TikTok позволяет взламывать чужие аккаунтысегодня , 16:02
-
Как бороться с COVID-19: ученым поможет опыт в игре World of Warcraftсегодня , 10:10