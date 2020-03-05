Обновление MIUI 11 ломает смартфоны Xiaomi Mi10

Xiaomi регулярно выпускает бета-версии фирменной прошивки MIUI 11, благодаря которым смартфоны получают новые функции. Недавняя сборка 20.3.4 для Xiaomi Mi10 призвана повысить производительность устройства, улучшить автономность и добавить новые шрифты, однако что-то пошло не так и владельцы новых устройств получили очень неприятный сюрприз.

Что произошло

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Почти сразу же после выпуска обновления Xiaomi начала получать сообщения от пользователей, которые жаловались на проблему "черного экрана" своих Mi10, передает Gizchina.

По словам потерпевших, смартфоны просто переставали загружаться, получив программный апдейт. Некоторые владельцы гаджетов сообщали, что устройство не видит SIM-карту после обновления.

Что об этом говорят в Xiaomi

Компания немедленно отреагировала на жалобы, остановив распространение бета-версии и пообещала в максимально сжатые сроки исправить ситуацию.

Получив отзывы пользователей о том, что Xiaomi Mi10 не может нормально загружаться после обновления до тестовой версии 20.3.4, мы сразу же остановили ее выпуск. Сейчас компания изучает причины проблемы. Обещаем оперативно информировать владельцев Mi10 о любых изменениях в процессе расследования. Просим прощения за причиненные неудобства и благодарим за понимание,

– заявили представители Xiaomi.

Дата выпуска "исправленной" версии прошивки разработчиками еще не объявлена.

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