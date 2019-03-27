Обновление от ASUS распространяет вирусы: официальная информация

ASUS 5 месяцев распространяла вирусы во время обновления программного обеспечения, это обнаружили Kaspersky Lab. Теперь компания призналась, что ее бэкграунд сломали, и хакеры использовали обновление фирменного программного обеспечения для распространения вредоносных программ.

Тайваньская компания выпустила пресс-релиз, где сообщила, что была атакована Advanced Persistent Threat (APT). Для этого использовался проприетарный инструмент ASUS Live Update, поставляемый с ноутбуками ASUS, он должен гарантировать, что система всегда использует последние версии фирменных драйверов и прошивок.

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По их словам, последняя версия 3.6.8 программного обеспечения Live Update должна исправить ошибки безопасности. Там появилось множество механизмов проверки надежности, чтобы предотвратить любые злонамеренные манипуляции в виде обновлений программного обеспечения или других средств, а также внедрен сквозной механизм шифрования и обновленная программная архитектура сервера для конечного пользователя.



Пользователи ASUS течение 5 месяцев получали вирусы на свой ПК

Желающие проверить, пострадало ли их устройство, могут воспользоваться инструментом от ASUS, или обратиться в службу поддержки. По оценкам Kaspersky Lab, могло пострадать до 500 тысяч компютеров.

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