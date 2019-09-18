Обновление Windows 10 продолжает "ломать" компьютеры: сообщили о новых проблемах

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Обновление Windows 10 продолжает "ломать" компьютеры
Обновление Windows 10 продолжает "ломать" компьютеры / unsplash

Проблемы с обновлением операционной системы Windows 10 не решаются, а только добавляются все новые. На этот раз ошибка возникает сразу после включения компьютера, и лишает пользователей возможности войти в систему обычным способом.

Что случилось на этот раз? Проблема связана с тем же обновлением KB4515384 от 10 сентября для сборки 1903.

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По данным ресурса AskWoody, в среднем три из четырех устройств, работающих на Windows 10, столкнулись с ошибкой авторизации и невозможностью ввести PIN-код на экране входа в систему.

Установка накопительного обновления KB 4515384 привела к тому, что из четырех машин доступ ко вводу PIN-кода был закрыт на троих. Удаление обновления не помогло, как и другие попытки восстановить работу системы,
– отметил один из "пострадавших".

Как решить проблему? "В качестве временного решения можно удалить все содержимое папки C: \ Windows \ ServiceProfile \ LocalServices \ AppData \ Local \ Microsoft \ Ngc, и после перезагрузки ПИН-код снова заработает", – добавил пользователь.

via GIPHY

Владельцы PC, столкнувшиеся с указанными последствиями обновления, могут воспользоваться приведенной выше инструкцией. Всем остальным источник рекомендует приостановить работу центра обновления Windows до выхода соответствующих исправлений.

Напомним, сначала пользователи жаловались на "красный экран", который вызывает апдейт. Затем их PC начали терять связь с сетью. В настоящее время MIcrosoft работает над исправлением проблемы.

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Теги: Новости Техно Техно Microsoft Windows 10 Интернет
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