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Обновление Windows 10 "сломало" встроенный антивирус Microsoft

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В начале февраля независимая лаборатория AV-Test назвала Microsoft Windows Defender одним из самых эффективных решений для обеспечения безопасности операционной системы. Но с очередным обновлением ОС пользователи обнаружили серьезный сбой в работе популярного антивируса, что значительно снижает его надежность по предотвращению заражения компьютера вредоносным софтом.

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Что не так с Windows Defender

Согласно наблюдениям владельцев ПК под управлением Windows 10, после установки большого весеннего патча безопасности Windows Defender стал пропускать некоторые файлы при сканировании системы, не проверяя их на наличие вредоносного кода. Позже "странное" поведение утилиты подтвердили многие пользователи системы.

Примечательно, что "игнорирование" файлов происходит как при полном, так и при быстром сканировании, как будто они ранее были добавлены пользователем в список исключений – даже при условии, что он этого не делал, сообщает Bleepingcomputer.


Windows Defender пропускает некоторые файлы в процессе сканирования

После окончания проверки ПК на экране возникает ошибка с текстом: "Объекты были пропущены в процессе сканирования. Windows Defender пропустил объект из-за исключения в настройках сканирования сети".

Представители Microsoft ситуацию пока не прокомментировали.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Microsoft Windows 10 Гаджеты
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