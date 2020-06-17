Обновление 7.0 World of Tanks Blitz: какие улучшения ждут геймеров
Популярная среди украинцев игра World of Tanks Blitz получила обновление 7.0. Его выпустили в рамках празднования 6 годовщины игры. Обновление принесет улучшенную графику, а также новые высокоуровневые британские легкие танки.
Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе Wargaming. Кроме того, в июле появится новый режим "Столкновение".
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Игроки столкнутся друг с другом в динамических и максимально интенсивных схватках – в режиме 5 на 5, на компактных картах.
Что еще нового
В частности, улучшение графики обеспечит новый уровень ощущений для геймеров. Среди нового:
- отдача орудий,
- следы на земле от траков машин,
- различия в метках от попаданий в зависимости от калибра снаряда, реализация технологии динамических теней,
- улучшенные эффекты частиц и намокания.
Обновление 7.0 World of Tanks Blitz: видео
Британские легкие танки появились в Blitz с обновлением 7.0, исследуются после среднего танка Comet VII уровня. Это моторные разведчики, которые лучше бронированы, чем другие легкие танки в игре:
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- уровень VIII – FV 301;
- уровень IX – Vickers Cruiser;
- уровень X – Vickers Light 105.
Кроме того, будет доступен уникальный танк VI уровня – P.43 / 06 Anniversario.
Что известно о World of Tanks Blitz?
Это одна из самых популярных мобильных игр в Украине. Ее загрузили 7,3 млн раз. Интересно, что пользователь, который сыграл наибольшее количество боев в Blitz – игрок с Украины. На его счету более 158 тысяч сражений. В общем Blitz загрузили более 137 миллионов раз.