Популярная среди украинцев игра World of Tanks Blitz получила обновление 7.0. Его выпустили в рамках празднования 6 годовщины игры. Обновление принесет улучшенную графику, а также новые высокоуровневые британские легкие танки.

Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе Wargaming. Кроме того, в июле появится новый режим "Столкновение".

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Игроки столкнутся друг с другом в динамических и максимально интенсивных схватках – в режиме 5 на 5, на компактных картах.

Что еще нового

В частности, улучшение графики обеспечит новый уровень ощущений для геймеров. Среди нового:

отдача орудий,

следы на земле от траков машин,

различия в метках от попаданий в зависимости от калибра снаряда, реализация технологии динамических теней,

улучшенные эффекты частиц и намокания.

Обновление 7.0 World of Tanks Blitz: видео

Британские легкие танки появились в Blitz с обновлением 7.0, исследуются после среднего танка Comet VII уровня. Это моторные разведчики, которые лучше бронированы, чем другие легкие танки в игре:

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уровень VIII – FV 301;

уровень IX – Vickers Cruiser;

уровень X – Vickers Light 105.

Кроме того, будет доступен уникальный танк VI уровня – P.43 / 06 Anniversario.