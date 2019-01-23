Обновление Google Chrome будет блокировать полезные расширения в браузере

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Обновления Google Chrome будет блокировать полезные расширения в браузере
Обновления Google Chrome будет блокировать полезные расширения в браузере / Ebony Magazine

Осенью 2018 года разработчики Google Chrome сообщили, что намерены улучшить безопасность популярного приложения и защитить пользователей от навязчивой интернет-рекламы. Однако такое обновление не только уменьшит количество рекламных баннеров на страницах, но и заблокирует работу сторонних расширений.

Об этом сообщает AndroidPolice.

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При разработке дополнений для Chrome их создатели опираются на так называемый манифест, в котором четко прописано, какие API можно использовать при создании надстроек, а какие нет. Текущая версия документа была выпущена в 2012 году, поэтому создатели браузера начали готовить его обновление, включающее в себя несколько критических изменений.

Одним из нововведений стал отредактированный список разрешенных API, в который не вошли многие из привычных для разработчиков инструментов.

Несмотря на то, что новые интерфейсы обработки сетевых запросов могут оказаться гораздо производительнее тех, что использовались ранее, многие дополнения для Chrome, выпущенные ранее, просто не смогут автоматически подстроиться под обновленные требования и продолжить работу.

via GIPHY

Чтобы решить проблему, создателям расширений придется заставить разработчиков браузера пересмотреть список разрешенных API, или начать работу над совместными версиями приложений с нуля. В последнем случае владельцы актуальных версий браузера на время останутся без защиты от рекламы в сети.

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Третья версия манифеста все еще находится в разработке, то есть у разработчиков Chrome и других заинтересованных сторон еще есть время для того, чтобы решить вопрос с минимальными потерями.

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Теги: Google Chrome Google Техно Интернет
Источник: Техно
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