Обновление Google Chrome будет блокировать полезные расширения в браузере

Осенью 2018 года разработчики Google Chrome сообщили, что намерены улучшить безопасность популярного приложения и защитить пользователей от навязчивой интернет-рекламы. Однако такое обновление не только уменьшит количество рекламных баннеров на страницах, но и заблокирует работу сторонних расширений.

Об этом сообщает AndroidPolice.

Читайте также: Эксклюзивная функция Digital Wellbeing от Google стала доступной для всех

При разработке дополнений для Chrome их создатели опираются на так называемый манифест, в котором четко прописано, какие API можно использовать при создании надстроек, а какие нет. Текущая версия документа была выпущена в 2012 году, поэтому создатели браузера начали готовить его обновление, включающее в себя несколько критических изменений.

Одним из нововведений стал отредактированный список разрешенных API, в который не вошли многие из привычных для разработчиков инструментов.

Несмотря на то, что новые интерфейсы обработки сетевых запросов могут оказаться гораздо производительнее тех, что использовались ранее, многие дополнения для Chrome, выпущенные ранее, просто не смогут автоматически подстроиться под обновленные требования и продолжить работу.

Чтобы решить проблему, создателям расширений придется заставить разработчиков браузера пересмотреть список разрешенных API, или начать работу над совместными версиями приложений с нуля. В последнем случае владельцы актуальных версий браузера на время останутся без защиты от рекламы в сети.

Читайте также: Google оштрафовали на рекордную сумму

Третья версия манифеста все еще находится в разработке, то есть у разработчиков Chrome и других заинтересованных сторон еще есть время для того, чтобы решить вопрос с минимальными потерями.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно